Венгрия и Словакия оплатили транзит нефти из РФ по «Дружбе» через Украину

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия и Украина приняли предложение венгерского нефтегазового концерна MOL и нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft по оплате за транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», пишет словацкая газета Pravda со ссылкой на источники в Slovnaft. По информации газеты, MOL заплатил за транзит нефти через Украину, что устраивает киевские власти.

Основываясь на имеющейся у меня информации, я ожидаю, что нефть потечет в ближайшие несколько часов, — заявил министр экономики страны Рихард Сулик.

«Транснефть» впоследствии сообщила РИА Новости, что планирует возобновить прокачку нефти в Венгрию и Словакию в 16:00 по московскому времени. На Украине также подтвердили получение платежа за транзит через свою территорию.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин уточнил, что транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии при этом продолжается.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов заявил, что остановка «Укртранснафтой» прокачки газа — это не решение киевских властей, а целенаправленное давление на Венгрию со стороны Евросоюза. Бывший премьер-министр Словакии, лидер парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо также назвал остановившийся транзит российской нефти примером неэффективности вводимых ограничительных мер.