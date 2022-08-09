«Попытка ЕС удавить Венгрию»: энергетик об остановке газопровода «Дружба» Эксперт Демидов назвал остановку прокачки газа в Венгрию попыткой Европы надавить на Будапешт

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Остановка «Укртранснафтой» прокачки газа в Венгрию, Чехию и Словакию по трубопроводу «Дружба» — это не решение киевских властей, а целенаправленное давление на Венгрию со стороны Евросоюза, заявил в беседе с NEWS.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов. По его словам, ЕС пытается убрать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с политической арены Европы.

Тут надо понимать, что прекращение прокачки по газопроводу «Дружба» — это не решение киевских властей, а целенаправленное давление на Венгрию со стороны ЕС и попытка убрать Орбана с политической арены Европы, — считает Демидов.

Эксперт пояснил, что активность Орбана идет вразрез с общеевропейской политикой и невооруженным глазом видно абсолютное нежелание Венгрии прогибаться под США и «стрелять себе в ногу», перекрывая поставки энергоресурсов в свою страну.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин уточнил, что транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии при этом продолжается.