Украина остановила прокачку российской нефти по «Дружбе» «Укртранснафта» остановила прокачку нефти из России в сторону Венгрии, Чехии и Словакии

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС, заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Он уточнил, что при этом продолжается транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии.

Действительно, «Укртранснафта» полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке «Дружбы» 4 августа в 6.10 утра, — сказал Демин.

Он уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях полной предоплаты. Однако деньги, предназначенные для платежа за транзит, были возвращены на счет ПАО «Транснефть» в связи со вступлением в силу седьмого пакета антироссийских санкций. Таким образом, «Укртранснафта» прекратила оказание услуг по транспортировке нефти в связи с непоступлением денег, о чем были проинформированы представители Минэнерго России и российские поставщики ресурсы в направлении этих трех стран.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что утром 11 июня было зафиксировано три взрыва около поселка Гулевка. Взрывы повредили трансформаторную подстанцию, кабель и противоподкопную трубу, но сам нефтепровод «Дружба» не пострадал. Тогда Демин заявил, что нефтепровод в Брянской области продолжает работать в штатном режиме, прокачка нефти через Белоруссию как в направлении Польши, так и в Центральную Европу транзитом через Украину идет в соответствии с графиком.