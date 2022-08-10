Бывший премьер-министр Словакии, лидер парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что санкции Запада в отношении России не работают. По его словам, они наносят ущерб таким странам, как Словакия, сообщает РИА Новости.
Фицо отметил, что Запад зациклился на принятии антироссийских ограничительных мер и «сошел с ума».
Санкции не работают. Более всего они наносят ущерб таким странам, как Словакия. Запад совершенно сошел с ума, — подчеркнул политик.
Он назвал примером неэффективности ограничительных мер остановившийся транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба».
Не Россия, а Украина прекратила поставки нефти по южной ветке нефтепровода в Центральную Европу, — указал Фицо.
Он добавил, что Москва оплатила августовский транзит еще в июле, но на Украине не приняли платеж, сославшись на антироссийские санкции.