Экс-премьер Словакии обвинил Запад в безумии на фоне антироссийских санкций Экс-премьер Словакии Фицо: после санкций Запада остановился транзит нефти через Украину

Бывший премьер-министр Словакии, лидер парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что санкции Запада в отношении России не работают. По его словам, они наносят ущерб таким странам, как Словакия, сообщает РИА Новости.

Фицо отметил, что Запад зациклился на принятии антироссийских ограничительных мер и «сошел с ума».

Санкции не работают. Более всего они наносят ущерб таким странам, как Словакия. Запад совершенно сошел с ума, — подчеркнул политик.

Он назвал примером неэффективности ограничительных мер остановившийся транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба».

Не Россия, а Украина прекратила поставки нефти по южной ветке нефтепровода в Центральную Европу, — указал Фицо.

Он добавил, что Москва оплатила августовский транзит еще в июле, но на Украине не приняли платеж, сославшись на антироссийские санкции.