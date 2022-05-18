Комиссар СЕ по правам человека призвала не экстрадировать Ассанжа в США

Джулиан Ассанж / Фото Tolga Akmen/РИА Новости

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в письме главе МВД Британии Прити Пател призвала не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом говорится в письме Миятович от 10 мая, опубликованном на сайте Совета Европы. По её словам, обвинения США против Ассанжа подняли вопрос о защите тех, кто публикует засекреченную информацию в общественных интересах, и разрешение его экстрадиции будет иметь сдерживающий эффект на свободу СМИ.

Я призываю вас принять решение против экстрадиции Ассанжа, — говорится в письме.

В марте Верховный суд Британии отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США. Дело перешло на рассмотрение в Верховный суд страны после удовлетворения апелляции Вашингтона на предыдущее решение, которое запрещало экстрадицию Ассанжа.

Власти США обвиняют основателя WikiLeaks в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом для получения доступа к секретным документам по национальной обороне страны. Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.