Генерал ВСУ рассказал об интенсивных боях в Артемовске Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский: ситуация в Артемовске достаточно сложная

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Ситуация в Артемовске достаточно сложная, идут интенсивные бои, сообщил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский, чьи слова приводит украинский Telegram-канал Military Media Center. Он также сообщил о многочисленных попытках прорыва украинской обороны по разным направлениям.

На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях. Ситуация довольно сложная, — заявил Сырский.

Артемовск находится к северу от Горловки. Город является важным транспортным узлом для снабжения военнослужащих украинской армии в Донбассе.

Накануне сообщалось о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» на 230 метров в Артемовске. Под контролем ВСУ остаются 2,9 квадратных километра.

По словам бойцов ЧВК «Вагнер», линия фронта приближается к западным окраинам города, для полного контроля над Артемовском «музыкантам» осталось преодолеть около 1,5 километра через городскую застройку.