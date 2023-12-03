Кличко усомнился в будущем Украины Кличко задался вопросом о будущем существовании Украины

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten сообщил, что у него нет президентских амбиций. По его словам, сейчас о таких вещах «думать глупо», поскольку главным на повестке остается вопрос существования Украины.

Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать, — заявил Кличко.

Кроме того, Кличко заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный сказал правду, говоря о патовой ситуации на фронте. Он подчеркнул, что украинские власти могут «эйфорически лгать» своему народу и союзникам, однако вечно это продолжаться не может. Кличко добавил, что несмотря на критику Залужного со стороны ряда политиков на Украине, он его поддерживает.

Градоначальник также оценил военную помощь Запада. По его словам, на текущий момент процесс поставок Украине оружия «сильно отстает от обещаний». Он также добавил, что его не удивляет падение рейтингов президента Украины Владимира Зеленского. В конце боевых действий каждый политик ответит за свои успехи и провалы, уточнил Кличко.

Ранее член нацбата ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка заявил, что Украина как государство может исчезнуть. По его словам, всем гражданам следует принимать участие в боевых действиях по мере возможности, чтобы избежать такого сценария.