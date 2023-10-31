«Останемся без страны»: солдат нацбата ВСУ предрек будущее Украины Солдат нацбата ВСУ Ябчанка: украинцы могут остаться без страны

Фото: МО Украины

Украина как государство может исчезнуть, заявил каналу «Эспрессо» член нацбата ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка. По его словам, всем гражданам следует принимать участие в боевых действиях по мере возможности, чтобы избежать такого сценария.

Я сейчас просто призываю — не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите <...>, что мы можем остаться без страны, — высказался Ябчанка.

Ранее польский писатель Щепан Твардох, побывавший в зоне боевых действий, сообщил, что украинские солдаты нелестно отзываются о своем президенте и других политиках. По его словам, из всех представителей украинской власти уважением военных пользуется только главком ВСУ Валерий Залужный, о других же зачастую можно услышать «вульгарные» выражения.

Литератор добавил, что отношение к конфликту в рядах ВСУ противоречивое. Многие солдаты вообще не хотят воевать, а те, кто настроен на победу и возвращение к границам 2014 года, понятия не имеют, как достичь этих целей в условиях нехватки оружия и боеприпасов. Все эти распри процветают на фоне конфликта между Залужным и Зеленским. Суть его состоит в том, что главком ВСУ считает контрнаступление завершенным из-за неспособности войск пробить оборону ВС России, а президент Украины не признает этого, опираясь на мнение Запада.