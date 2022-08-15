Кличко призвал киевлян подготовить теплую одежду к зиме Мэр Киева Кличко предупредил жителей столицы подготовить теплую одежду к зиме

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виталий Кличко

Мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил киевлян о проблемах с отоплением в зимний период и призвал граждан подготовить к зиме теплые вещи. В интервью украинскому изданию «Бабель» сообщил, что также «могут быть и перебои с электричеством».

Не хочу всех успокаивать и говорить, что будет все хорошо. <...> Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18, — сказал градоначальник.

Он добавил, что в случае возникновения перебоев электричества будут задействованы генераторы, а если не будет отопления или газа, то имеются запасы мазута. Кличко подчеркнул, что «какое-то время мы сможем функционировать автономно, но это достаточно короткий промежуток времени».

Ранее вице-премьер Украины Верещук объявляла о начале обязательной эвакуации гражданского населения из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Министр сослалась на ст. 33 Кодекса гражданской защиты Украины, согласно которой обязательная эвакуация населения проводится в том числе в случае вооруженного конфликта. Верещук добавила, что отопления в регионе зимой не будет.