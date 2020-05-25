Каждый пятый работник скотобойни на востоке Нидерландов заболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/bf4d7cce-9e77-11ea-b908-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

Коронавирусная инфекция была выявлена у каждого пятого сотрудника скотобойни в городе Грунло в Нидерландах. Предприятие принадлежит голландской продовольственной компании Vion.

Коронавирус подтвердился у 147 работников из 657. Скотобойня была закрыта на прошлой неделе. Ранее вирус был выявлен у 45 рабочих.

Около 30 сотрудников не прошли тесты. Компания должна в течение 48 часов организовать проверку оставшихся сотрудников на инфекцию. Также Vion обязана организовать помещение для сотрудников, находящихся на карантине, сообщает Dutch News.

Местный совет здравоохранения называет число заболевших «очень тревожным». Ранее на мясоперерабатывающем заводе компании Vion в провинции Фрисландия были выявлены десятки заболевших коронавирусом.

NEWS.ru писал, что власти Нидерландов планируют открыть кафе, театры, кинотеатры, музеи и другие культурные учреждения с 1 июня. В заведениях будет ограничено число мест в помещении, в музеях посетителей также будет ограниченное число.

Коронавирусом в мире заразились более 5,4 млн человек, более 345 тысяч умерли, более 2,1 млн выздоровели.