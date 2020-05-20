Нидерланды открывают с 1 июня кафе, театры и музеи

Нидерланды с 1 июня открывают кафе, театры, кинотеатры, музеи и другие культурные учреждения. Но возобновить работу они могут только при определённых условиях.
Заведения будут ограничивать число мест в помещении, посетителей в музеях будет тоже ограниченное число. С 8 июня в стране заработают начальные школы,
При отсутствии маски в общественном транспорте людей ждёт штраф €95. Власти призывают население страны по возможности работать удалённо и оставаться дома при наличии симптомов заболевания.
Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 44,2 тыс. человек, умерли более 5,7 тыс. пациентов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил об ослаблении карантинных мер в стране. С 11 мая жителям разрешили заниматься гольфом и теннисом для развлечения.
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