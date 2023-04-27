Карл и Камилла зажгли сцену Ливерпуля: что нужно знать о «Евровидении-2023» До главного события в мире поп-музыки осталось меньше двух недель. Чего ждать от конкурса, который пройдет на родине «Битлз»?

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

27 апреля 2023 года, Ливерпуль, Великобритания: король Карл III и Камилла, королева-консорт, во время посещения места проведения конкурса песни «Евровидение»

Король Великобритании Карл III и его супруга королева Камилла посетили портовый город Ливерпуль, где торжественно открыли сцену, на которой уже совсем скоро пройдет музыкальный конкурс «Евровидение-2023». Он начнется 9 мая — спустя три дня после коронации Карла, а финал состоится 13 мая. Не каждый день европейские монархи дают старт событиям в мире поп-музыки, тем более на родине легендарных «Битлз». Как это было и что уже известно о предстоящем «Евровидении» — в материале NEWS.ru.

Как король и королева зажгли «Ливерпуль Арену»

Участники «Евровидения» будут выступать на сцене «Ливерпуль Арена», которая расположена по адресу Набережная монархов, 16 (16 Monarchs Quay). Для монархов, прибывших на церемонию, организаторы приготовили сюрприз. Едва Карл и Камилла вместе нажали на розовую кнопку, как гигантский зал осветился яркими огнями от прожекторов, а на экране появился официальный логотип предстоящей коронации. Обоих событий британцы ждут с нетерпением.

Карл и Камилла успели перекинуться парой слов с участницей от Британии Мэй Мюллер. Она исполнит сингл собственного сочинения, который так и называется «Я написала песню» (I Wrote a Song). Его Величество шутливо подбодрил певицу, пообещав, что будет непременно смотреть конкурс и болеть за нее. А королева пожелала, чтобы Британия «не получила нулевых очков».

Почему «Евровидение-2023» принимает Британия, хотя она не победила

Британия принимает Евровидение впервые за последние 25 лет. Последний раз конкурс проходил на альбионе в 1998 году — в Бирмингеме.

В 2022 году британцы заняли на конкурсе в Турине второе место, а победителем стала украинская группа Kalush Orchestra. По правилам, на этот раз конкурс должна была принимать Украина. Первоначально его действительно планировали провести в Киеве, однако в конце концов организаторы признали, что украинская столица не будет безопасным местом из-за вооруженного конфликта.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Kalush Orchestra победители конкурса песни «Евровидение-2022»

Поначалу занимавший пост премьера Британии Борис Джонсон настаивал, что Украина «заслужила провести конкурс у себя». Но затем, как писали СМИ, передумал и лично уговаривал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от этой идеи. В итоге эстафета перешла к британцам — как вторым в очереди. Формально Британия принимает конкурс «от имени Украины».

Сколько стоили билеты на шоу, что за «украинская квота»

«Ливерпуль Арена» вмещает около 6 тысяч зрителей. Также на ливерпульском пирсе неподалеку оборудована специальная фан-зона, рассчитанная на 25 тысяч человек. Когда билеты на «Евровидение» поступили в продажу 7 марта в 12:00 по Гринвичу, они были мгновенно распроданы. Организаторам пришлось выпустить дополнительную партию 24 апреля.

Как передает BBC, цена составляла от £90 до £290 фунтов стерлингов на полуфиналы и от £160 до £380 фунтов за финал в прямом эфире. При этом для украинцев, проживающих в Великобритании, было зарезервировано около 3000 билетов — то есть почти половина — по специальной квоте.

Во сколько «Евровидение» обойдется британским налогоплательщикам

Британские СМИ отмечают, что конкурс обойдется налогоплательщикам в круглую сумму. Каждый год 37 вещательных компаний всех стран-участниц платят взнос, который в последние годы составил в общей сложности около £5 млн ($6,2 млн).

В этот раз основные расходы берет на себя национальная телерадиокомпания BBC. Свои бюджеты на «Евровидение-2023» она принципиально не озвучивает, предположительно, речь может идти о сумме до £17 млн. Однако сообщается, что британское правительство выделило £10 млн, «включая нераскрытую сумму на покрытие расходов BBC». Еще £4 млн пообещали дать власти Ливерпуля.

Фото: IMAGO/Marc John/Global Look Press

По некоторым данным, большая часть средств, выделяемых из бюджета, будет потрачена на «обеспечение приобщения к украинской культуре». Что именно это значит, не уточняется. В прошлом году «Хрустальный микрофон», доставшийся Kalush Orchestra, был продан с аукциона за $900 тысяч, эти деньги пошли на нужды ВСУ.

Кого не позвали, кто пришел со стороны, кто отказался

Две страны пропустят «Евровидение» этом году. Белоруссию отстранили еще в 2021 году из-за политической ситуации с антиправительственными демонстрациями в республике. Россию — после 24 февраля 2022 года.

«Евровидение» снова принимает страны с других континентов. Точнее — страны-континенты. В очередной раз желание поучаствовать в европейском музыкальном конкурсе изъявила Австралия. BBC отмечает, что «Евровидение» уже давно пользуется популярностью в этой стране, и в 2015 году ее уже приглашали выступить на 60-летие конкурса. С тех пор австралийцам разрешено принимать участие в конкурсе. Наравне со всеми они платят взнос в Европейский вещательный союз (EBU).

Однако Австралии запрещено принимать у себя «Евровидение». И если она однажды победит, ей придется назначить европейскую страну для проведения там конкурса от своего имени. Другим неевропейским странам, включая Израиль, также разрешено участвовать в «Евровидении», поскольку они являются членами EBU.

При этом отказались от участия в этом году Болгария, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако — все «по финансовым причинам».

Кто считается фаворитами, о ком говорят

Букмекеры уже делают ставки, а СМИ и пользователи соцсетей обсуждают фаворитов и просто ярких исполнителей.

Любимицей публики называют шведскую певицу Loreen с песней «Tattoo». У 39-летней уроженки Стокгольма марокканские и берберские корни. Она уже побеждала на «Евровидении» в 2012 году в Азербайджане, обойдя наших «Бурановских бабушек», занявших тогда второе место. На шведку ставят 43% букмекеров. На втором месте, с большим отрывом (17%) идет финский репер Kaarja с песней Cha cha cha.

Германия отправляет на родину «ливерпульской четверки» свою «гамбургскую пятерку» — готик-индастриал-метал-группу Lord of the Lost. Брутальных и эпатажных металлистов из портового города называют «второй группой Rammstein с замашками Леди Гаги» (на песню которой они, кстати, выпускали кавер). Между прочим, солист и основатель Крис Хармс с пяти лет играет на виолончели.

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press Музыканты Пи Стофферс, Никлас Каль, Крис Хармс, Гаред Дирдж и Клаас Хельмеке из метал-группы Lord of the Lost

Повеселить зрителей обещают хорваты. Шок-рок-группа Let 3, известная громкими провокациями (за выступление голышом под открытым небом их даже штрафовала полиция), представит очередной бурлеск под названием «Mama SC». Песня заявлена как «антивоенная сатира» и «манифест против диктатур», в ней рефреном повторяются строчки «Мама купила трактор», «Мама поцеловала идиота» и другие фразы, которые можно интерпретировать вообще как угодно.

От Украины в этом году выступает электронная группа Tvorchi — необычный тандем украинского саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста из Нигерии Джеффри Кенни. Молодые люди — непрофессиональные музыканты, они вместе учились на фармацевтов в Тернополе и записали первый трек на кухне. На «Евровидении» они исполнят песню «Heart of Steel» («Стальное сердце») на английском и украинском языках. Песня, как и у Хорватии, носит политический подтекст (хотя это противоречит правилам конкурса) хотя бы потому, что, как рассказывал сам Гуцуляк, была создана во время боев за «Азовсталь» в Мариуполе. Она «посвящена угрозе ядерной войны». Букмекеры дают украинскому дуэту около 7%.