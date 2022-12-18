Украина отправит на Евровидение группу Tvorchi

Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа Tvorchi

Группа Tvorchi представит Украину на «Евровидении-2023». На конкурс будет представлена композиция «Heart Of Steel», написанная в классическом для Евровидения поп-стиле, сообщает РЕН ТВ.

Украина стала первой страной, объявившей своего победителя для участия в песенном конкурсе. Победитель национального отбора определился в субботу, 17 декабря. Группу Tvorchi основали в 2018 году Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни. Дуэт пишет песни на украинском и русском языках в инди-поп стиле.

За возможность поехать на конкурс, который будет проходить в британском Ливерпуле, боролись девять конкурентов. Это певцы Moisei и DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ и Angelina. Также за возможность поучаствовать в конкурсе с ними конкурировали группы OY Sound System, Tember Blanche и Tvorchi.

Мнения зрителей относительно победителя национального отбора разделились. Одни поздравили группу с долгожданной победой, другие назвали представленную на конкурс песню «проходной» и спрогнозировали коллективу 12–16 место в финале.

Конкурс будет проходить с 9 по 13 мая в Великобритании, «из соображений безопасности». Организаторы после победы Kalush Orchestra изменили голосование в конкурсе и сделали его платным. Не будут участвовать в конкурсе в 2023 году Болгария, Северная Македония и Черногория.

Ранее стало известно, что Болгария не сможет принять участие в Евровидении-2023 из-за нехватки денег. Решение об отказе от участия в конкурсе приняло правление Болгарского национального телевидения как общественного вещателя страны из-за того, что бюджет вещателя сократился почти на 2 млн левов (более $1 млн), расходы при этом выросли почти в три раза.