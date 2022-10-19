Названа страна ЕС, которая не поедет на Евровидение из-за нехватки денег

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Болгария не сможет принять участие в Евровидении-2023 из-за нехватки денег. Решение об отказе от участия в конкурсе приняло правление Болгарского национального телевидения как общественного вещателя страны, сообщает «24 часа».

В правлении национального телевидения сообщили, что бюджет вещателя сократился почти на 2 млн левов (более $1 млн), расходы при этом выросли почти в три раза. Евровидение, считает болгарская сторона, в нынешних условиях совершенно не оправданно, так как кризис приводит к отключению отопления и электричества в общественных местах.

Конкурс «Евровидение» будет проходить в Ливерпуле с 9 по 13 мая. От участия в нем по финансовым причинам уже отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако. Это означает увеличение взноса для участия в конкурсе оставшихся стран.

Ранее сообщалось, что представители фестиваля Sea Dance в Черногории отказались отменять выступления российских музыкантов. Ранее участники украинской группы Kalush Orchestra в соцсестях призвали «очистить сцену» фестиваля от артистов из России, в частности от исполнительницы электронной музыки Нины Кравец.