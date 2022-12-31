Руководство Евровидения сообщило о тяжелом решении по России Организатор Евровидения Эстердаль: решение об исключении РФ из конкурса далось трудно

Исключение России из конкурса «Евровидение» стало непростым решением. Об этом заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль в эфире радио BBC 4. По его словам, решение о запрете «соответствует ценностям Запада — взаимовыручке и объединению через музыку».

Решение об исключении России было сложным. И сейчас сложно. То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс, — сказал Эстердаль.

Он также отметил, что исполняемые на конкурсе песни всегда отражали дух времени и события в Европе. Эстердаль заявил, что когда представители Евровидения говорят, что они находятся вне политики, они «всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии».

Европейский вещательный союз (EBU) 25 февраля 2022 года принял решение отстранить Россию от участия в конкурсе «Евровидение». Это решение объяснялось началом специальной военной операции на Украине и тем, что участие РФ может «нанести ущерб репутации» конкурса.

Ранее политолог Юлия Витязева заявила, что российским артистам следует самим отказаться от Евровидения, поскольку участие в нем россиян нецелесообразно из-за сильной политизированности конкурса. Она призвала создавать отечественные музыкальные проекты совместно с дружественными странами и государствами-партнерами. По словам эксперта, в Сочи можно было бы возобновить фестиваль «Юрмала». Политолог также поддержала решение певца Сергея Лазарева не участвовать в песенном конкурсе, который в этом году пройдет в Ливерпуле от лица Украины.

Конкурс «Евровидение» в 2023 году будет проходить с 9 по 13 мая. Правление Болгарского национального телевидения ранее заявило, что страна не сможет принять участие в Евровидении-2023 из-за нехватки денег.