Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ , упрощающий процедуру предоставления украинского гражданства иностранцам и лицам, не являющимся гражданами какого-либо государства. Особое внимание уделено жителям Российской Федерации, которые подвергаются на родине политическим преследованиям. Согласно документу, им теперь проще будет получить украинское гражданство. Нововведения ознаменовали собой очередной этап в «паспортных войнах» между Москвой и Киевом, и закономерен вопрос — куда они приведут?

Принятие мер по упрощению предоставления украинского гражданства притесняемым россиянам Зеленский анонсировал ещё во время своей предвыборной кампании в апреле. Любопытно, что с российской стороны инициатива Киева была тогда воспринята, скорее, позитивно.

Если они [киевские власти] будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы украинцам в России, мы довольно быстро придем к общему знаменателю и искомому результату, — заявил тогда президент РФ Владимир Путин. — У нас будет общее гражданство. Это нельзя не приветствовать.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Позднее российский лидер сам подписал указ об упрощенной процедуре выдачи гражданства России жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также не исключил, что эти меры впоследствии могут быть распространены и на всех жителей Украины. Зеленский, в свою очередь, на фоне действий Кремля поручил Министерству иностранных дел страны разработать механизмы предоставления гражданства всем этническим украинцам, проживающим в других государствах.

И вот теперь — новый этап в «паспортных войнах» и очередная попытка Киева перехватить гуманитарную повестку у Москвы. Очевидно, при подписании указа с акцентированием внимания на «политических преследованиях», Зеленский принимал в расчёт и недавние события в России, связанные с протестными выступлениями и достаточно жёстким их подавлением. Однако, даже если украинские власти и сделали на это ставку, ожидать немедленного и заметного эффекта не стоит, отметил в разговоре с News.ru украинский политолог Константин Бондаренко.

Не думаю, что новый указ Зеленского окажет какое-либо серьёзное воздействие на состояние российско-украинских отношений. И вряд ли завтра же выстроится очередь из россиян, желающих получить украинское гражданство. Полагаю, и в России из этого решения Киева не будут делать серьёзную проблему. Но сам факт продолжения «паспортных войн» — индикатор того, что в российско-украинских отношениях образовался некий вакуум. Вести активные боевые действия сторонам сейчас вроде бы не комильфо, а мирные переговоры застопорились, — поэтому образовавшаяся пустота пока заполняется какими-то действиями, направленными, скорее, на достижение не столько результата, сколько хайпа. Константин Бондаренко украинский политолог

Второй немаловажный аспект, по замечанию эксперта, — нынешняя ситуация показывает: старая концепция гражданства в нынешнем глобализованном мире уже не играет той роли, которая была у неё, например, ещё 10-30 лет назад. В этой связи, допускает политолог, вполне вероятно, что в ближайшие десятилетия мы увидим полную девальвацию такого понятия, как гражданство, и, возможно, его полное отмирание.

В Москве на указ Зеленского отреагировали сдержанно. Как заявил в комментарии News.ru гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, решение Киева было принято, вероятно, как ответ на упрощение получения гражданства РФ в ДНР и ЛНР, и вряд ли оно выльется во что-то масштабное.

Что же касается будущего России и Украины, то, очевидно, оно будет определяться в ходе переговоров в нормандском формате, которые могут состояться уже осенью. Пока же диалог между Москвой и Киевом, несмотря на все сложности, продолжается, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 13 августа даже заявил, что российский президент положительно относится к украинскому коллеге.