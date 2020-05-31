Италия откроет границы для россиян с 15 июня

https://static.news.ru/photo/85f9e65a-a3fa-11ea-901e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Ronchini/Global Look Press

Итальянский посол Паскуале Терраччано заявил, что с 15 июня республика откроется для российских туристов. Рим ждёт, разрешит ли Москва гражданам покидать страну.

По словам дипломата, Италия не станет вводить ограничения для въезжающих россиян: помещать на обсервацию, требовать справки о наличии иммунитета к COVID-19. Процедура получения виз останется прежней.

Мы надеемся, что 15 июня границы будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну, — цитирует Терраччано ТАСС.

Посол добавил, что при въезде россияне пройдут стандартные мероприятия по санитарной безопасности.

Как писал NEWS.ru, в марте Италия стала первым крупным очагом коронавирусной инфекции за пределами Китая. Сейчас количество заражённых в стране приблизилось к 233 тысячам, но прирост замедлился ещё в первой половине апреля.

Россия держится в тройке стран-лидеров по распространению коронавируса. Количество подтверждённых случаев заражения достигло 405 тысяч и продолжает расти. C 1 июня регионы начали открываться для внутреннего туризма.