Испанская армия ожидает ещё две вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/d0dae22a-91fb-11ea-a5a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Brevers/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия Испании подготовила доклад о распространении коронавируса. Военные ожидают ещё две волны COVID-19.

Авторы считают, что стране потребуется один-полтора года для возвращения к нормальной жизни, передаёт Associated Press.

При этом следующие волны будут не такими серьёзными, как первая, так как иммунитет населения повысился.

Этот прогноз подготовлен для внутреннего использования в Министерстве обороны. Решения о мерах принимают гражданские власти страны, однако они ознакомились с докладом.

Как писал NEWS.ru, по последним данным, в Испании зарегистрировано 256 тысяч пациентов с коронавирусом, выздоровели около 164 тысяч. Жертвами болезни стали 26 тысяч пациентов.