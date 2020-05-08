Испанская армия ожидает ещё две вспышки коронавируса

Армия Испании подготовила доклад о распространении коронавируса. Военные ожидают ещё две волны COVID-19.
Авторы считают, что стране потребуется один-полтора года для возвращения к нормальной жизни,
При этом следующие волны будут не такими серьёзными, как первая, так как иммунитет населения повысился.
Этот прогноз подготовлен для внутреннего использования в Министерстве обороны. Решения о мерах принимают гражданские власти страны, однако они ознакомились с докладом.
Как писал NEWS.ru, по последним данным, в Испании зарегистрировано 256 тысяч пациентов с коронавирусом, выздоровели около 164 тысяч. Жертвами болезни стали 26 тысяч пациентов.
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