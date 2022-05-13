«Хватит на 10 дней»: Грузия может остаться без пшеницы Глава ассоциации производителей муки Грузии Силагава: запасов пшеницы хватит на десять дней

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В Грузии через 10 дней закончатся запасы пшеницы и остановятся мельницы, заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. По его словам, уже в течение нескольких месяцев завоз пшеницы в страну не имеет смысла, потому что на неё действует плавающая пошлина. Акцент сделан на поставку муки, за которую не нужно платить обязательный таможенный платёж, сообщает РИА Новости.

К сожалению, запасы пшеницы в стране минимальны, запасов хватит на десять дней, и в ближайшие несколько дней работу прекратят и те три мельницы, которые до этого работали... Завоз пшеницы уже месяцы не имеет смысла, так как импортная пошлина на муку нулевая, а на пшеницу действует плавающая пошлина, — рассказал он.

По словам Силагавы, Ассоциация требует встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, чтобы попросить нивелировать разницу в пошлинах на зерно и муку. Он отметил, что ранее производители предлагали изменить налоговые режимы, однако переговоры с министерствами ни привели ни к каким результатам, поэтому единственным выходом остаётся диалог с главой правительства.

Ранее в Грузии из-за финансовых трудностей закрылась компания по розливу пресной и минеральной воды под брендом «Боржоми». Её руководство пояснило, что ограниченный доступ к банковским счетам перекрыл валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами.