«Хоть сегодня»: Кравчук готов встретиться с Путиным по Донбассу

https://static.news.ru/photo/600a0d12-a2aa-11eb-870a-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Леонид Кравчук/facebook.com

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выразил готовность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой момент.

Безусловно [готов]. Хоть сегодня. Мне есть что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлёвским политикам, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24», отвечая на соответствующий вопрос.

Политик заявил, что российская сторона «истерически раздувает» ненависть к Киеву.

20 апреля украинский президент Владимир Зеленский обратился к Путину. Он предложил встретиться на территории военных действий в Донбассе.

Политик рассказал, что 19 апреля на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально точно понять ситуацию. Он выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал от Зеленского официальных запросов на встречу. Он отметил, что о предложении Зеленского оперативно доложили Путину. Однако Песков не уверен, что российский глава успел ознакомиться с докладом, так как ночью перед посланием Федеральному собранию он работал над текстом своего выступления.