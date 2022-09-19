Херсонские власти исключили возможность вторжения ВСУ

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Херсон находится под полным контролем союзных сил, предпосылок для входа украинских войск и западных наемников на территорию Херсонской области нет, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, правительство региона продолжает работу в штатном режиме.

Херсон под полным контролем союзных сил и нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наемников на территорию Херсонской области, — написал Стремоусов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Воздушно-десантных войск ликвидировали подразделение пехоты ВСУ при попытке прорыва в Херсонской области. ВСУ были остановлены шквальным огнем из 122-миллиметровых самоходных установок 2С1 «Гвоздика». Затем огневые позиции оперативно сменила «крылатая пехота».

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее заявил, что ВСУ осуществили ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации (ВГА) в Херсоне и убийство чиновников в Бердянске. Он добавил, что Бердянск, Мелитополь и Херсон — это законные цели диверсионных групп ВСУ. Подоляк отметил, что одной из целей украинских военных стали заместитель мэра Бердянска Олег Бойко и его жена Людмила. По его словам, артиллерия ВСУ также отрабатывала удары по Херсону.