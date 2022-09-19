Срыв новой попытки контрнаступления ВСУ под Херсоном попал на видео Минобороны России показало кадры уничтожения десантниками бронированной техники ВСУ под Херсоном

Фото: МО РФ

Российские десантники предотвратили очередную попытку контрнаступления ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что огнем из 122-мм самоходных установок 2С1 «Гвоздика» бойцы ВДВ ликвидировали подразделение пехоты ВСУ, бронированную технику, артиллерийские и минометные батареи.

Российские десантники шквальным огнем из 122-мм самоходных установок 2С1 «Гвоздика» и танков ликвидировали долговременные огневые точки противника. После успешной боевой работы «крылатая пехота» оперативно сменила огневые позиции, — говорится в сообщении.

16 сентября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что часть украинских войск оказалась в тактическом окружении у границ региона. По его словам, причиной этого стало поднятие уровня воды в реке Ингулец, из-за чего ВСУ остались без снабжения и буквально «прижаты к воде».

Ранее сообщилось, что бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили до десяти диверсантов украинской диверсионно-разведывательной группы в окрестностях Бахмута (Артемовска). Предполагалось, что диверсанты собирались устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.