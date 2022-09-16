В Херсонской области сообщили об окружении части украинских войск Замглавы ВГА Херсонской области сообщил об окружении части украинских войск

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Часть украинских войск оказалась в тактическом окружении у границ Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, причиной этого стало поднятие уровня воды в реке Ингулец.

В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде, — сказал Стремоусов.

По мнению замглавы ВГА, на Украине «фактически сколотили четвертый рейх, состоящий из группы нацистов и наемников, а также силой согнанных в армию людей с улиц, которых используют в качестве живого щита». По его словам, существует много свидетельств присутствия наемников, говорящих на английском и других иностранных языках.

Ранее Стремоусов сообщил, что на Херсонском направлении наблюдается наращивание украинских подразделений, но союзные силы «стоят на страже», а сам регион продолжает жить мирной жизнью. Он также выразил уверенность в том, что Херсонская область не будет занята противником.