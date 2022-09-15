«Вагнеровцы» ликвидировали группу диверсантов украинской ДРГ

Фото: vk.com/orkestrwagnera

Бойцы ЧВК «Вагнер» из группы «Бахмут» ликвидировали до десяти членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Как передает РИА Новости, их обнаружили между населенными пунктами Покровское и Клиновое.

Предполагается, что диверсанты собирались устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.

Ранее сообщалось, что «вагнеровцы» смогли закрепиться в промзоне Артемовска (Бахмут). В настоящее время они продолжают продвижение вглубь населенного пункта.

Артемовск является важным населенным пунктом, поскольку представляет собой крупный транспортный узел. Город расположен на подконтрольной Украине территории ДНР.

В конце августа сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» уничтожили десятки военных ВСУ под Атемовском в ДНР. По информации РИА Новости, они обнаружили маршрут передвижения противника, после чего нанесли удар из ТОС-1А «Солнцепек» по местам дислокации украинских военных.