РИА Новости: бойцы из «Вагнера» уничтожили группу военных ВСУ под Бахмутом РИА Новости: бойцы группы «Вагнер» уничтожили десятки военных ВСУ под Бахмутом в ДНР

Фото: vk.com/orkestrwagnera

Бойцы из группы «Вагнер» уничтожили скопление военных ВСУ под Бахмутом в ДНР при попытке контратаки, сообщает РИА Новости. По информации агентства, «вагнеровцы» обнаружили маршрут передвижения противника, после чего нанесли удар из ТОС-1А «Солнцепек» по местам дислокации украинских военных.

Сейчас «Солнцепек» будет отрабатывать по целям. Хорошая штука, серьезная, — поделился представитель «Вагнера».

В результате обстрела «вагнеровцы» ликвидировали десятки украинских военных, отбив атаку неприятеля.

Ранее Минобороны России сообщило, что десантники подразделений ВДВ России остановили попытку прорыва украинской мотопехоты при поддержке БМП на Николаевско-Криворожском направлении. В результате слаженных действий ВС РФ ликвидировали 20 военнослужащих ВСУ и пять единиц техники противника.

Накануне ВС РФ ударами по аэродромам сорвали попытку наступления ВСУ на Херсон. Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что такие действия являются превентивной мерой.