Стало известно о срыве наступления украинских войск на Херсон Эксперт Кнутов: ВС РФ ударами по аэродромам сорвали попытку наступления ВСУ на Херсон

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские войска ударами по украинским аэродромам сорвали попытку наступления ВСУ на Херсон, заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов, сообщает «Украина.ру». По его словам, обстрелы аэродромов — это превентивная мера, чтобы Украина даже не могла имитировать контрнаступление. Киеву нужно было отчитаться перед спонсорами из Вашингтона, что передаваемое ему оружие реально работает в борьбе с Россией, отметил эксперт.

Сначала мы нанесли удар по плацдарму через Ингулец, когда было уничтожено до полка. Плацдарм они еще удерживают, но потери у них серьезные, — говорится в сообщении.

Ранее Кнутов заявил, что США могут тайно поставлять Украине дополнительную технику, например, ракеты повышенной дальности ATACMS, которые используются в комплексах HIMARS либо LMRS.

Обозреватели американского издания The New York Times ранее заявили, что ВСУ придется перейти к тактике ближнего боя из-за сокращения поставок дальнобойного вооружения из США. Вашингтон снизил объемы снабжения украинской армии из опасений поставить под угрозу боеготовность самих США. Отмечается, что американская сторона урезала количество отправляемых на Украину РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним.