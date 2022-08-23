Военный историк предположил, какое оружие секретно поставляют ВСУ Военный историк Кнутов: Украине могут поставлять ракеты повышенной дальности ATACMS

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США могут тайно поставлять Украине дополнительную технику, например, ракеты повышенной дальности ATACMS, которые используются в комплексах HIMARS либо LMRS, предположил военный историк Юрий Кнутов. В разговоре с «360» он добавил, что через Польшу и Румынию ВСУ могут направлять дополнительную бронетехнику.

Была информация, что США поставляют средства, связанные с поражением радиолокационных станций наведения ракет, в частности ракеты GM-88 HARM. Кроме того, была информация о поставках дополнительных ракет. Возможно, даже ракет повышенной дальности типа ATACMS, — считает эксперт.

Кнутов допустил, что Украине также могут дополнительно, не афишируя этого, поставлять бронетранспортеры, в которых нуждается ее армия. По словам историка, с помощью Украины страны НАТО собираются создать «ударный кулак», чтобы осуществить наступление на южном направлении и наносить удары по Донецкой области.

Обозреватели американского издания The New York Times ранее заявили, что ВСУ придется перейти к тактике ближнего боя из-за сокращения поставок дальнобойного вооружения из США. Вашингтон снизил объемы снабжения украинской армии из опасений поставить под угрозу боеготовность самих США. Отмечается, что американская сторона урезала количество отправляемых на Украину РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним.