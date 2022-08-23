NYT: ВСУ придется перейти к тактике ближнего боя

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Солдаты ВС Украины

ВСУ придется перейти к тактике ближнего боя из-за сокращения поставок дальнобойного вооружения из США, считают обозреватели американского издания The New York Times. Вашингтон снизил объемы снабжения украинской армии из опасений поставить под угрозу боеготовность самих США.

В частности, американская сторона урезала количество отправляемых на Украину РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним.

Один из высокопоставленных чиновников Пентагона, пожелавший остаться неназванным, пояснил, что очередной пакет военной помощи призван предоставить ВСУ возможность «продвигать свои силы вперед и отвоевывать территорию», начать контрнаступление прежде всего на юге страны.

Оценивая текущую ситуации на Украине, обозреватели отметили, что украинские войска не смогли добиться значительного прогресса на поле боя. По их мнению, это объясняется нехваткой живой силы и боевой мощи.

Ранее издание The Hill сообщило, что американские власти разуверились в «полной победе» Украины в конфликте с Россией. В Вашингтоне опасаются, что продолжение поставок высокотехнологичного оружия Киеву может привести к дальнейшей эскалации. При этом в США исключают возможность прямого вмешательства в конфликт, указывая на отсутствие каких-либо оборонных обязательств перед украинской стороной.