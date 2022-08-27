ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Минобороны России сообщило, что десантники подразделений ВДВ России остановили попытку прорыва украинской мотопехоты при поддержке БМП на Николаевско-Криворожском направлении. В результате слаженных действий ВС РФ ликвидировали 20 военнослужащих ВСУ и пять единиц техники противника.

Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что прорыв был остановлен ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта. В ходе боя применялись крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, стрелковое оружие и гранатометы.

Накануне ВС РФ ударами по аэродромам сорвали попытку наступления ВСУ на Херсон. Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что такие действия являются превентивной мерой.

Ранее обозреватели американского издания The New York Times заявили, что ВСУ придется перейти к тактике ближнего боя из-за сокращения поставок дальнобойного вооружения из США. Отмечается, что американская сторона урезала количество отправляемых на Украину РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним.