Херсонская область не станет объявлять о независимости Глава ВГА Сальдо: Херсонская область не станет объявлять о независимости

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион не будет объявлять о собственной независимости после объявления результатов референдума. По его словам, «технологически» такой промежуток и будет, однако специально об этом говорить не намерены, передает РИА Новости.

Граждане хотят, чтобы мы были в составе Российской Федерации. А Российская Федерация — это независимое государство, поэтому какой-то промежуток времени он, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет. Специального объявления не будет, — сказал Сальдо.

Также он добавил, что референдумы по вопросу присоединения Херсонской области к РФ состоялся. По его словам, большинство пришедших на избирательные участки поддержали вхождение региона в состав России.

Исследовательская компания «ИНМСОМАР» ранее провела соцопрос среди жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на тему присоединения к России. В ЛНР вхождение в состав РФ поддержали 97% жителей, в ДНР — 94%, в Запорожской области — 84%, в Херсонской — 83%. Заявили о готовности участвовать в референдуме 91% жителей ЛНР, 89% жителей ДНР. В Херсонской области такое желание выразили 72%, в Запорожской — 82%.