Хакеры атаковали сайт Генпрокуратуры ЛНР

Фото: gplnr.su

Генеральная прокуратура ЛНР

Хакеры взломали сайт Генеральной прокуратуры ЛНР, говорится в Telegram-канале ведомства. Ведутся восстановительные работы.

Внимание! Официальный сайт Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики подвергся хакерской атаке. Ведутся восстановительные работы, — сказано в сообщении.

Референдумы по вхождению в состав России в качестве субъектов стартовали в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится до 27 сентября. Находящиеся в России беженцы из этих регионов также могут выразить свою волю — для них в ряде городов открылись избирательные пункты.

Ранее заместитель главы МИД РФ Олег Сыромятов заявил, что США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании «IT-армии Украины» для осуществления атак на инфраструктуру России.

До этого главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что Украина на государственном уровне ведет организованную кибервойну против России. По его словам, данный конфликт не является первым, во время которого активизируются «хактивисты». Подобное наблюдалось в 2008 и 2014 годах. Единственное, что после 24 февраля произошло новое, отметил эксперт, — это то, что одна из сторон официально объявила, что создается IT-армия, пригласила в нее всех желающих и регулярно указывает цели для атак.