Гражданам Франции порекомендовали не фотографировать белорусских силовиков

Министерство иностранных дел Франции выпустило рекомендации для граждан страны, отправляющихся в Белоруссию. Людям посоветовали не фотографировать силовиков.
В заявлении,
Столкновения происходят ежедневно, что приводит к задержанию нескольких тысяч демонстрантов, в результате чего десятки людей ранены и двое убиты. Рекомендуется держаться подальше от любых неприятностей и воздерживаться от фотографирования сотрудников правоохранительных органов, — отметили в министерстве.
Также в ведомстве порекомендовали иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, несмотря на отмену обязательного карантина для прибывающих из других стран.
В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов.
С самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.
Как передавал NEWS.ru, президенты Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество Белоруссии для урегулирования возникшей после выборов ситуации.
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