Гражданам Франции порекомендовали не фотографировать белорусских силовиков

https://static.news.ru/photo/f36f8156-dd82-11ea-9f23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Министерство иностранных дел Франции выпустило рекомендации для граждан страны, отправляющихся в Белоруссию. Людям посоветовали не фотографировать силовиков.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД, напоминают об акциях протеста в городах страны, а также о столкновениях активистов с силовиками.

Столкновения происходят ежедневно, что приводит к задержанию нескольких тысяч демонстрантов, в результате чего десятки людей ранены и двое убиты. Рекомендуется держаться подальше от любых неприятностей и воздерживаться от фотографирования сотрудников правоохранительных органов, — отметили в министерстве.

Также в ведомстве порекомендовали иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, несмотря на отмену обязательного карантина для прибывающих из других стран.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов.

С самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Как передавал NEWS.ru, президенты Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество Белоруссии для урегулирования возникшей после выборов ситуации.