Госсекретаря Франции раскритиковали из-за съемок в Playboy Госсекретарь Франции Шьяппа подверглась критике из-за фото и интервью для Playboy

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Во Франции государственный секретарь при премьер-министре страны по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа подверглась критике со стороны коллег после съемок и интервью для журнала Playboy. В беседе с представителями издания Шьяппа рассуждала о феминизме, власти, обольщении и сексе. В правительстве не смогли понять такой выбор площадки для оглашения своих взглядов.

Номер журнала с изображением 40-летней Шьяппа на обложке поступил в продажу в четверг, 30 марта. На фото чиновница позирует в белом платье с глубоким декольте и обнаженными плечами. На ее груди изображены цифры 49,3. Они символизируют номер статьи французской конституции, которой премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась 16 марта для проведения законопроекта о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте. Такой шаг привел к усилению протестов в стране.

Я не являюсь «матерью морали». Но я задаю себе вопрос: зачем выбирать Playboy, чтобы заявить о правах женщин, если именно в этом журнале собраны все самые популярные сексистские стереотипы? — заявила изданию Le Figaro министр Франции по вопросам равноправия между мужчинами и женщинами Изабель Ром.

Премьер-министр страны Элизабет Борн в свою очередь назвала выбор издания своей подчиненной «не самым подходящим», особенно в период, когда страна «охвачена протестами».

Сама Шьяппа объяснила свое решение тем, что подобным образом она защищала права женщин показывать свое тело. По словам чиновницы, «во Франции женщины свободны». Она призвала общество «не пытаться понравиться ретроградам и лицемерам».

Ранее Шьяппа занимала пост министра по вопросам гендерного равенства.

Во Франции забастовки и протесты из-за пенсионной реформы не утихают с января текущего года. Несмотря на позицию французов, сенат страны принял реформу, о чем сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн.