Гордон обвинил Россию в организации митингов против вакцинации на Украине

Митинги антипрививочников на Украине могут быть организованы Россией в целях гибридной войны. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24». Он призвал соотечественников прививаться от COVID, сделав акцент на опыте зарубежных стран.

По словам Гордона, на «российский след» в протестных акциях против прививок на Украине, а также в Молдавии, указывает однотипность лозунгов.

Даже плакаты одинаковые. Это всё Российская Федерация опять мутит в рамках гибридной войны, потому что чем хуже у нас, тем лучше россиянам, — сказал журналист.

Гордон подчеркнул, что прививка необходима для выживания в условиях пандемии. Он обратил внимание украинцев на уровень вакцинации в Израиле. По его словам, там привито всё взрослое население и уже начали вакцинировать детей.

Журналист добавил, что властям страны следует убежать граждан прививаться тем, что с утра до вечера транслировать по телевидению репортажи из переполненных больниц, где «люди умирают под стенками на матрасах».

Ранее сообщалось, что у здания Верховной рады Украины прошёл митинг против обязательной вакцинации и карантина. По словам бывшего депутата Надежды Савченко, в акции приняли участие свыше пяти тысяч человек.