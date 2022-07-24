Глава МВД Сербии рассказал об угрозах в свой адрес из-за связей с Россией Глава сербского МВД заявил об угрозах крупнейшей спецслужбы мира из-за хороших отношений с РФ

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Александр Вулин

Глава сербского МВД Александр Вулин заявил в эфире телеканала Pink, что «одна из крупнейших спецслужб мира» угрожает ему из-за поддержки курса Александра Вучича и хороших отношений с РФ. Министра оповестили, что если он не откажется от своей позиции, то начнется кампания в СМИ по удалению Вулина из политической жизни страны. Несмотря на угрозы, глава МВД призвал не отказываться от дружеских связей с Россией.

Одна из крупнейших спецслужб мира, если не самая большая, оповестила меня, что мои позиции неприемлемы и что если их не поменяю и не откажусь от политики, которую провожу, если не откажусь от политики лояльности по отношению к президенту Вучичу, то не стану членом правительства и они сделают абсолютно все, чтобы меня скомпрометировать любым способом. Будет начата массовая кампания в СМИ ради моего удаления из правительства Сербии и политической жизни, — сказал Вулин.

О какой именно спецслужбе идет речь, глава МВД не уточнил.

16 июля Вучич сообщил, что новое правительство Сербии отказывается поддерживать антироссийскую риторику. Глава государства подчеркнул, что при этом кабинет министров сосредоточится на ускорении процесса вступления в Евросоюз.

В июне президент Сербии отверг ультиматум немецкого канцлера Олафа Шольца, который требовал поддержать рестрикции против Москвы. Вучич заявил, что считает антироссийские санкции неэффективными, а также напомнил о традиционных дружеских отношениях Москвы и Белграда.