https://static.news.ru/photo/db1e4f5c-2bde-11ea-8518-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что тариф на транзит гарантированных объёмов газа через украинскую территорию для «Газпрома» практически не изменился. При этом дополнительные объёмы будут оцениваться дороже.

Решение о дополнительных наценках будет принимать регулятор, передаёт ТАСС.

А цифру, заложенную в контракте, я комментировать не могу, она конфиденциальная, — подчеркнул он.

При этом цена на гарантированные объёмы не может меняться в течение пяти лет, заключил Коболев.

Как ранее писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».