Руководитель компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что тариф на транзит гарантированных объёмов газа через украинскую территорию для «Газпрома» практически не изменился. При этом дополнительные объёмы будут оцениваться дороже.
Решение о дополнительных наценках будет принимать регулятор,
А цифру, заложенную в контракте, я комментировать не могу, она конфиденциальная, — подчеркнул он.
При этом цена на гарантированные объёмы не может меняться в течение пяти лет, заключил Коболев.
Как ранее писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен