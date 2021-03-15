Глава Минобороны Польши назвал свою страну одним из лидеров НАТО

https://static.news.ru/photo/f9a26c88-85a1-11eb-b1ef-96000091f725_660.jpg Фото: Poland, Warsaw./Global Look Press

Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что сейчас республика является лидером Североатлантического альянса. Об этом глава военного ведомства европейской страны рассказал на пресс-конференции по случаю 22-летия вступления в НАТО.

Блащак подчеркнул, что вступление в коалицию весной 1999 года было «хорошим решением Варшавы, которое позволило существенно повысить безопасности республики».

С высоты 22 лет членства Польши в НАТО можно говорить о том, что наша страна является одним из лидеров Альянса. Хотя бы по той причине, что мы выделяем на цели обороны свыше 2% ВВП страны, в то время как в подавляющем большинстве стран этот показатель существенно ниже. Кроме того, Польше принадлежит ключевая роль на восточном фланге Альянса, — пояснил Блащак, слова которого приводит Regnum.

Министр обороны Польши также подчеркнул важность отношений Варшавы и Вашингтона, в частности в военной сфере. По словам Блащака, новый глава Пентагона Остин Ллойд на днях подтвердил сохранение всех договорённостей по Альянсу и готовность и дальше сотрудничать с польской стороной.

Ранее издание Politico сообщило, что внутри американского аналитического центра Атлантический совет (признан в России нежелательной организацией) при НАТО разгорелась «война» из-за статьи о России, сообщал NEWS.ru.