Глава МИД Австрии заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9dd23064-1049-11eb-8627-fa163e074e61_660.jpg Александер Шалленберг Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заразился коронавирусом. Заболевание у него протекает бессимптомно.

Как сообщает Австрийское агентство печати (APA) со ссылкой на пресс-службу министра, Шалленберг мог заразиться 12 октября на встрече глав МИД Евросоюза в Люксембурге. 14 октября он посетил заседание кабмина. Все его участники были в защитных масках, но теперь они тоже намерены сдать тест на коронавирус. Аналогичным образом поступили уже все, кто близко контактировал с политиком.

Как писал NEWS.ru, инаугурация губернатора Костромской области Сергея Ситникова отменена. Глава региона заразился коронавирусной инфекцией. Ситников рассказал, что чувствует себя хорошо, у него нет температуры. Он продолжает работу в дистанционном режиме. Политик пожелал жителям области здоровья и призвал их беречь себя.