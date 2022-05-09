Глава Еврокомиссии: единогласное голосование в ЕС больше не имеет смысла

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / Фото IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Единогласное голосование в главных областях политики Евросоюза больше не имеет смысла, если ЕС хочет развиваться быстрее, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед Европейским парламентом в Страсбурге, опубликовав отрывки своего выступления в Twitter. Она добавила, что готова поддержать изменения в договоре ЕС, если так решат граждане Европейского союза.

Я всегда утверждала, что единогласное голосование в некоторых ключевых областях просто больше не имеет смысла, если мы хотим двигаться быстрее. Или что Европа должна играть более значительную роль — например, в здравоохранении или обороне, — сказала она.

8 мая стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России, который предполагает постепенное эмбарго на российскую нефть. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Венгрия продолжила блокировать предложение Европейского союза о запрете импорта российской нефти.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о неготовности своей страны и ЕС в целом принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на российскую нефть. Он считает, что санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены. Отложить введение эмбарго на поставки российской нефти также потребовали власти Болгарии.

Второй проблемой является вопрос о вступлении Украины в ЕС, по поводу которого нет единого мнения среди членов Евросоюза. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что этот процесс может занять многие годы. При этом, по его словам, Украина уже является членом европейской семьи.