Глава ЕК: ЕС в июне решит, давать ли Киеву статус кандидата на вступление

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / Фото The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Еврокомиссия ожидает от Украины второй части опросника по вступлению в Евросоюз, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. В своём Twitter-аккаунте она написала, что решение о получении Киевом статуса кандидата будет принято в июне.

Ожидаю получения второй части опросника. Европа намерена принять своё решение в июне, — сказала она.

Предоставление статуса кандидата запускает процесс переговоров об условиях приёма страны в сообщество.

В середине апреля представитель Еврокомиссии Анна Писонеро сообщила, что ЕК приступила к оценке ответов Украины на первую часть опросника о вступлении в Европейский союз. Опросник президенту Владимиру Зеленскому передала во время посещения Киева в апреле текущего года глава ЕК. По её словам, данный документ является «базой для дискуссий в ближайшие месяцы».

Заявку на вступление в Евросоюз Владимир Зеленский написал 28 февраля, на следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее предположила, что страна войдёт в состав Европейского союза в 2024 году. В планах руководства Украины также восстановить за два года транспортную и социальную инфраструктуру, при этом официальный Киев будет требовать, чтобы Россия заплатила за все разрушения, которые были сделаны в ходе военной операции.