https://static.news.ru/photo/0134b016-286d-11ea-bccf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Rietschel/Global Look Press

В 2018 году выплаты проживающим в ФРГ иностранным гражданам, получающим пособие по безработице, составили €12,9 млрд. В период с сентября 2018-го по август 2019 года сумма этих выплат превысила €12,6 млрд.

В 2007 году на выплату пособий по безработице для иностранцев в Германии было выделено €6,6 млрд, соответственно, за 12 лет показатель увеличился практически вдвое, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные Федерального агентства по трудоустройству.

NOZ: 12,6 Milliarden Euro pro Jahr für ausländische Hartz-IV-Bezieher https://t.co/CY9kaPbYmV — presseportal.de (@na_presseportal) December 27, 2019

В ведомстве уточнили, что в августе 2019 года порядка двух миллионов проживающих в стране иностранных граждан имели право получать пособие по безработице Hartz IV, в то время как в 2007 году правом на получение этих денег обладали 1,3 млн иностранцев. За этот же период количество безработных граждан Германии, получающих пособие, сократилось с 5,8 млн до 3,4 млн человек. В 2007 году безработным немцам выплатили в общей сложности почти €36,6 млрд, в период с сентября 2018-го по август 2019 года — €34,9 млрд.

Шеф федеральной полиции Германии Дитер Романн признал, что страна не справляется с депортацией нелегальных мигрантов. В то время как в ФРГ на начало года находились 248 тысяч человек, подлежащих депортации, в прошлом году удалось выслать из страны всего 23 617 из них. При этом, по словам Романна, в Германии отчаянно не хватает центров временного содержания нелегалов, писал NEWS.ru.