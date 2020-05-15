Германия отменит карантинные ограничения для туристов из ЕС и Британии

https://static.news.ru/photo/e83a3c86-9697-11ea-bebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Власти ФРГ намерены отменить карантинные ограничения для людей, приезжающих из Великобритании и стран Европейского союза и Шенгенской зоны, сообщил пресс-секретарь немецкого Министерства внутренних дел.

Власти будут рекомендовать изолироваться на две недели лишь тем, кто прибыл из стран с большим количеством случаев заражения коронавирусом, передаёт Reuters.

Сейчас большинство немецких земель требует для въезжающих в страну прохождения 14-дневного карантина из-за пандемии коронавируса. Как отмечает Dpa, с 15 мая в федеральной земле Рейнланд-Пфальц карантин не проходят туристы, прибывшие из Великобритании, Северной Ирландии, стран Европейской ассоциации свободной торговли и ЕС.

В первом квартале 2020 года из-за пандемии COVID-19 экономика Германии сократилась на 2,2% при росте на 0,4% в четвёртом квартале 2019 года, писал NEWS.ru.