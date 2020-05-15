Немецкая экономика из-за пандемии пережила самый сильный спад с 2009 года

https://static.news.ru/photo/be475314-9692-11ea-869f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand/Radedzki/Global Look Press

В первом квартале 2020 года экономика Германии сократилась на 2,2%. Причиной стало закрытие производств и магазинов в рамках ограничительных мер, введённых для сдерживания распространения пандемии коронавируса.

В квартальном выражении это максимальное сокращение немецкой экономики со времён финансового кризиса 2009 года, отмечает Reuters.

В годовом выражении валовой внутренний продукт крупнейшей европейской экономики в январе-марте снизился на 2,3% после роста на 0,4% в четвёртом квартале 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что медлительность при постепенном снятии карантинных ограничений способна уничтожить американскую экономику, писал NEWS.ru.