Генпрокурор Украины допустила обмен осуждённого на пожизненное россиянина Генпрокурор Украины Венедиктова допустила возможность обмена российского солдата Шишимарина

Российский военнослужащий Вадим Шишимарин предстал перед судом в Киеве / Фото AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допустила возможность обмена российского солдата Вадима Шишимарина, пишет РИА Новости. Ранее Соломенский суд Киева приговорил военнослужащего к пожизненному заключению по делу об убийстве 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. В ходе процесса Шишимарина защищал украинский адвокат, который не говорил на русском языке.

У нас сценарий развития событий может быть разным. Я говорила, что его могут обменять, как человека после приговора суда, технически это возможно. Я не хочу заходить в процессы обмена, это уже политика и дипломатия, — заявила Венедиктова.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия будет искать варианты защиты российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного на Украине к пожизненному тюремному заключению. Политик высказал намерение бороться за возвращение каждого солдата России.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что Украина, вынося на суд такие случаи, готовит «обменный фонд» для «азовцев». Кроме того, по мнению политика, Киев не забывает и о «пропагандистском эффекте».