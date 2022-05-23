Киев готовит обменный фонд для «азовцев»: Миронов о приговоре Шишимарину Миронов о приговоре Шишимарину: «Киев готовит обменный фонд для «азовцев»»

Российский военнослужаший Вадим Шишимарин предстал перед судом в Киеве / Фото EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал дело военнослужащего Вадима Шишимарина, приговорённого украинским судом к пожизненному заключению. Политик считает, что Украина, вынося на суд такие случаи, готовит «обменный фонд» для «азовцев» и прочих нацистских боевиков.

Полагаю, что подобным образом Киев цинично готовит «обменный фонд» для «азовцев» и прочих нацистских боевиков, которых ждет суд в России. В этой связи Киеву нужны не «обычные» пленные, а российские военнослужащие, осужденные судом как уголовные преступники. Не стоит забывать и пропагандистский эффект, до которых так охочи бандеровцы. Что касается будущего Вадима Шишимарина, убежден, что за его судьбой будут следить и у него есть все шансы вернуться на родину, — подытожил Миронов.

По его словам, у россиянина есть шансы вернуться на родину. Однако в его деле много пробелов, которые необходимо устранить.

Очевидно, что наш солдат попал в беду, а вот что касается сути дела, тут мало ясности. Шишимарина обвинили в том, что он выполнял приказ — то ли своего командира, то ли просто офицера — и убил мирного жителя — вроде как свидетеля угона военнослужащими автомашины. Причём водителя машины не тронули — он, видимо, свидетелем не является. На следующий день наши военные сдались в плен и якобы во всем признались, — отметил политик.

Ранее Соломенский суд Киева приговорил Шишимарина к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в конце февраля 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. Утверждается, что фигурант по приказу командира произвел несколько выстрелов в безоружного человека. Адвокатом подсудимого был украинский юрист, который не говорил на русском языке и посоветовал клиенту признать вину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, комментируя вердикт киевской инстанции, что для РФ судьба каждого своего гражданина имеет первоочередное значение. Шишимарина обвиняли в убийстве мирного жителя Сумской области в ходе спецоперации на Украине. Песков заявил, что власти будут искать варианты для его защиты.