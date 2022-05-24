ЛДПР будет бороться за возвращение солдата ВС РФ, осужденного пожизненно Слуцкий: ЛДПР будет искать возможность для защиты солдата Шишимарина, осужденного пожизненно

Российский военнослужаший Вадим Шишимарин предстал перед судом в Киеве / Фото EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия будет искать варианты защиты российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного на Украине к пожизненному тюремному заключению. Политик высказал намерение бороться за возвращение каждого солдата России.

Будем искать возможность для защиты Шишимарина даже в условиях сегодняшнего украинского правового беспредела. Будем бороться за возвращение домой каждого российского солдата! — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Глава ЛДПР высказал уверенность в том, что дело Шишимарина «было подготовлено, по сути, на «коленке». Признание, которое дал солдат, по мнению Слуцкого, должно вызывать массу вопросов на фоне фактов «применения пыток и бесчеловечного обращения с военнопленными на Украине».

Накануне Соломенский суд Киева приговорил российского военнослужащего Шишимарина к пожизненному заключению. Ему предъявили обвинение в убийстве 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. Интересы Шишимарина защищал адвокат, не владеющий русским языком.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что Украина, вынося на суд такие случаи, готовит «обменный фонд» для «азовцев». Кроме того, по мнению политика, Киев не забывает и о «пропагандистском эффекте».