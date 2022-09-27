В ФРГ и Дании допустили, что на «Северном потоке» произошла диверсия Bloomberg: власти ФРГ и Дании допустили, что утечки газа на «Северном потоке» произошли из-за диверсии

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Власти Германии и Дании не исключают, что утечки газа на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» произошли из-за диверсии, передает Bloomberg. Датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что трудно представить, что это были совпадения.

Трудно представить, что это были совпадения. Мы не можем исключать диверсию, — приводит агентство ее слова.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После происшествия в этом районе была установлена охранная зона радиусом пять морских миль.

Также оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Впоследствии газета Tagesspiegel сообщила, что причиной падения давления могла стать целенаправленная диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. Начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что авария на газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» — беспрецедентная ситуация. Он добавил, что нельзя исключать ни один вариант, в том числе и диверсию.