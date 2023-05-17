Французский сенат признал геноцид украинцев Сенат Франции призвал правительство страны признать геноцид украинцев в 1932–1933 годах

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Верхняя палата парламента Франции (сенат) большинством голосов поддержала принятие резолюции о признании голода на Украине в 1932–1933 годах геноцидом украинского народа, сообщает ТАСС. В качестве обоснования этого шага французские парламентарии ссылаются на ранее принятые аналогичные решения парламентами Ирландии, ФРГ и Чехии, а также на позицию руководства Украины.

Призываем правительство Франции признать официально голод и методически организованные депортации и устранения советскими властями миллионов украинцев в 1932–1933 годах геноцидом, — говорится в одном из пунктов резолюции.

Ранее такую же резолюцию поддержала нижняя палата парламента (Национальное собрание) Франции. При этом против принятия документа выступили представители французской компартии, а члены крупнейшей левой оппозиционной партии в палате — «Неподчинившаяся Франция» — не стали участвовать в голосовании, назвав сомнительными с точки зрения международного права утверждения о геноциде.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой назвала геноцидом перемещение украинских детей в Россию. В ПАСЕ заявили о «депортации» и «русификации» несовершеннолетних. Российская сторона неоднократно объясняла свои действия по эвакуации детей намерением спасти их.

Советник президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что киевские власти могли уничтожить всех пророссийски настроенных людей, но не сделали этого вовремя. По его словам, эту задачу сейчас «сложнее выполнить». Несмотря на это, он призвал «достаточно жестко пойти по этому пути».