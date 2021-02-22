Французский регулятор запретил продажу спрея — «убийцы коронавируса»

https://static.news.ru/photo/c66c34cc-7537-11eb-8d7d-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) Франции запретило продавать на территории страны назальный спрей на основе ионизированной воды, который создатели представляют как средство против коронавируса.

Компания Pharma & Beauty — Centrepharma, производитель спрея, продающегося под названиями Biokami и COV-Defense, утверждала, что средство способно нейтрализовать SARS-CoV-2 с эффективностью, превышающей 99%. Фармацевтический регулятор в коммюнике сообщил, что не получал никаких данных о клинических исследованиях, способных подтвердить обещания производителя спрея. Компания также не представила никаких гарантий безопасности продукта, сообщает ТАСС.

ANSM запретило рекламу, распространение, продажу и применение спрея. Запреты могут быть сняты, если фармацевтическая компания представит все необходимые данные и гарантии.

Ранее французская компания BioSerenity заявила о создании маски, способной нейтрализовать новый коронавирус, передавал NEWS.ru. В разработке защитного средства принимали участие специалисты Университетской больницы Лилля, Национального института здоровья и медицинских исследований Франции и Национального центра научных исследований.

Предполагается, что маска способна блокировать и уничтожать вирусы, передающиеся воздушно-капельным путём. Это однократно используемое защитное средство сроком действия до 40 часов. В компании рассказали, что эффективность в уничтожении патогенов обеспечивает особый текстильный слой, который уничтожает вирус за счёт использования двух молекул — циклодестрина и четвертичного аммиака.