Во Франции создали убивающую коронавирус защитную маску

https://static.news.ru/photo/9a3c98a4-40a1-11ea-8b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency

Во Франции создали защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус. О разработке заявила компания BioSerenity.

По данным телеканала BFMTV, защитное средство разработано совместно специалистами Университетской больницы Лилля, Национального института здоровья и медицинских исследования Франции, и Национального центра научных исследований.

Сообщается, что маска способна блокировать и уничтожать вирусы, передающиеся воздушно-капельным путём. Это однократно используемое защитное средство сроком действия до 40 часов.

В компании рассказали, что эффективность в уничтожении вируса обеспечивает особый текстильный слой, который уничтожает вирус за счёт использования двух молекул — циклодестрина и четвертичного аммиака.

Маски появились в продаже с 16 февраля. Стоимость составляет 1,49 евро за штуку. Позже производитель планирует наладить выпуск «хирургической версии» по цене 44 цента за маску.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что не знает, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции. По её словам, одновременно во всех регионах мира должно снизиться число заболевших до уровня ниже эпидемиологического порога. Когда нагрузка на систему здравоохранения будет такая, чтобы не мешать её нормальной работе, тогда можно будет говорить о победе над вирусом.